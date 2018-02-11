Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
Оксана Федорова вышла в свет с подросшими детьми
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
“Что-то взорвалось”: Очевидцы рассказывают о катастрофе АН-148
"Горящий самолет": очевидцы о катастрофе АН-148
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
19:26 (мск), источник: ТАСС

СК назвал основные версии крушения Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

Крушение Ан-148 в Подмосковье. Официальная информация
8-800-775-17-17«Горячая линия» по крушению самолета в ПодмосковьеПодробнее
8-495-983-79-01Справочная МЧС России
8-499-216-99-99Единый «телефон доверия» МЧС России
8-498-505-41-70«Телефон доверия» ГУ МЧС РФ по Московской области
8-3532-308-999«Телефон доверия» оперативного штаба МЧС по Оренбургской области
11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Позже в Раменском районе Московской области были найдены обломки воздушного судна. На борту находился 71 человек.
Источник: РИА "Новости"

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, среди них — погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», — сообщила Петренко.

СК проводит следственные действия в трех регионах России по этому делу.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово», — сообщила Петренко.

Загорелся в воздухе и упал: очевидцы рассказали о крушении Ан-148 в Подмосковье
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
Коммерсантъ-ОнлайнТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Москву послан сигнал с рекомендациями: сюда лучше не ездить
Где работал Жириновский во времена СССР
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: главное
«Саратовские авиалинии» доставят родных экипажа Ан-148 в Москву
Ученые рассказали о преимуществах жизни одиноких людей
Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие
Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд
Российские биатлонисты остались без медалей в спринте на ОИ
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль? Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь