СК назвал основные версии крушения Ан-148
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, среди них — погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.
«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», — сообщила Петренко.
СК проводит следственные действия в трех регионах России по этому делу.
«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово», — сообщила Петренко.
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