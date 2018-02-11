Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148 был гражданин Швейцарии
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — На борту упавшего в воскресенье днем самолета в Подмосковье находился иностранный гражданин, сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» глава
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — На борту упавшего в воскресенье днем самолета в Подмосковье находился иностранный гражданин, сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» глава
«Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод «Орскнефтеоргсинтез», — сказала собеседница агентства.
По ее данным, самому младшему пассажиру было пять лет, проверяется также информация о погибшем ребенке 13 лет.
«Были москвичи на борту», — добавила Абрамова.
Ранее МЧС опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета. В нем — 71 человек.
Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта «Домодедово» в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.
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