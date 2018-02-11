Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148 был гражданин Швейцарии

«Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод «Орскнефтеоргсинтез», — сказала собеседница агентства.

По ее данным, самому младшему пассажиру было пять лет, проверяется также информация о погибшем ребенке 13 лет.

«Были москвичи на борту», — добавила Абрамова.

Ранее МЧС опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета. В нем — 71 человек.