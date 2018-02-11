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20:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов выразил соболезнования губернатору Оренбургской области в связи с авиакатастрофой Ан-148

УФА, 11 фев 2018. /ИА «Башинформ"/. Сегодня в телефонном разговоре с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выразил искреннее соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-148, выполнявшего рейс «Домодедово — Орск». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что Правительство Башкортостана готово оказать необходимую помощь соседнему региону.

Напомним, что сегодня самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс из Москвы в Орск. Никто из находившихся на борту не выжил. С учётом того, что пункт назначения находится рядом с территорией Башкортостана, в настоящее время уточняется, были ли на борту жители республики.

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Рустэм Хамитов выразил соболезнования губернатору Оренбургской области в связи с авиакатастрофой Ан-148
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