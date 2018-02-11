Рустэм Хамитов выразил соболезнования губернатору Оренбургской области в связи с авиакатастрофой Ан-148

Напомним, что сегодня самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс из Москвы в Орск. Никто из находившихся на борту не выжил. С учётом того, что пункт назначения находится рядом с территорией Башкортостана, в настоящее время уточняется, были ли на борту жители республики.