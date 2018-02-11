Рустэм Хамитов выразил соболезнования губернатору Оренбургской области в связи с авиакатастрофой Ан-148
УФА, 11 фев 2018. /ИА «Башинформ"/. Сегодня в телефонном разговоре с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выразил искреннее соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-148, выполнявшего рейс «Домодедово — Орск». Об этом сообщает
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