Власти Башкирии выясняют, были ли жители республики на борту АН-148

— С учётом того, что пункт назначения находится рядом с территорией Башкортостана, в настоящее время уточняется, были ли на борту жители республики, — пояснили власти.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс «Москва-Орск» разбился в Раменском районе Подмосковья сегодня во второй половине дня. На его борту, по данным МЧС России, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В 14.00 он вылетел из аэропорта Домодедово, через несколько минут после вылета пропал с радаров. Прибывшие на место крушения самолета спасатели находят останки. По факту крушения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 3 ст. 263 УК РФ).