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20:39 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Власти Башкирии выясняют, были ли жители республики на борту АН-148

Есть ли среди погибших пассажиров АН-148, потерпевшего крушение в воскресенье в Подмосковье, жители Башкирии, выясняют региональные власти.

Об этом ГорОбзор.ру сообщили в пресс-службе руководителя республики.

— С учётом того, что пункт назначения находится рядом с территорией Башкортостана, в настоящее время уточняется, были ли на борту жители республики, — пояснили власти.

Ранее ГорОбзор.ру сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов в телефонном разговоре с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-148, выполнявшего рейс «Москва — Орск». Рустэм Хамитов подчеркнул, что правительство Башкирии готово оказать необходимую помощь соседнему региону.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс «Москва-Орск» разбился в Раменском районе Подмосковья сегодня во второй половине дня. На его борту, по данным МЧС России, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В 14.00 он вылетел из аэропорта Домодедово, через несколько минут после вылета пропал с радаров. Прибывшие на место крушения самолета спасатели находят останки. По факту крушения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В Подмосковье упал пассажирский Ан-148: первые кадры
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
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