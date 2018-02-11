На месте крушения Ан-148 образовалась большая воронка

Источник: РИА "Новости"

«На месте крушения самолета образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром порядка 17 метров. Внутри воронки разбросаны мелкие обломки самолета, часть из которых сплавилась между собой», — сказал собеседник агентства.

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Он сообщил, что крупных обломков самолета не осталось. Очевидец предположил, что самолет, полный горючего, ударился о землю и разорвался на мелкие части.

В районе катастрофы расположен лесок из 30−40 деревьев, они оказались срезаны до высоты примерно в три метра. Кроме того, по его словам, на месте катастрофы обнаружены отдельные фрагменты тел.

Ранее очевидцы в эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что крушению Ан-148 предшествовал мощный хлопок. Еще один свидетель рассказал, что самолет развалился в воздухе.

По данным некоторых, самолет при падении горел, «были видны искры и пламя». По словам других, «огня не было, был виден только дым».

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта «Домодедово» в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.