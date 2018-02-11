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20:07 (мск), источник: Интерфакс

На месте крушения Ан-148 образовалась большая воронка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Самолет Ан-148 после крушения в Подмосковье оставил воронку глубиной порядка 2 метров, по всей видимости, он взорвался при ударе о землю, сообщил «Интерфаксу» очевидец с места происшествия.

Крушение Ан-148 в Подмосковье. Официальная информация
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11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Позже в Раменском районе Московской области были найдены обломки воздушного судна. На борту находился 71 человек.
Источник: РИА "Новости"

«На месте крушения самолета образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром порядка 17 метров. Внутри воронки разбросаны мелкие обломки самолета, часть из которых сплавилась между собой», — сказал собеседник агентства.

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Он сообщил, что крупных обломков самолета не осталось. Очевидец предположил, что самолет, полный горючего, ударился о землю и разорвался на мелкие части.

В районе катастрофы расположен лесок из 30−40 деревьев, они оказались срезаны до высоты примерно в три метра. Кроме того, по его словам, на месте катастрофы обнаружены отдельные фрагменты тел.

Ранее очевидцы в эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что крушению Ан-148 предшествовал мощный хлопок. Еще один свидетель рассказал, что самолет развалился в воздухе.

По данным некоторых, самолет при падении горел, «были видны искры и пламя». По словам других, «огня не было, был виден только дым».

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта «Домодедово» в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

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В Подмосковье упал пассажирский Ан-148: первые кадры
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
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