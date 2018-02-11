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21:03 (мск), источник: Kazinform

Побег из колонии Павлодара совершил осуждённый

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Из учреждения АП 162/2 сбежал заключенный 1990 года рождения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сбежавший из павлодарской колонии 28-летний мужчина был приговорён к лишению свободы по статье 360 части 1 Уголовного кодекса РК в 2013 году на шесть лет и семь месяцев.

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