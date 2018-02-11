Второй пилот рухнувшего в Подмосковье самолета налетал 812 часов
САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Второй пилот разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Сергей Гамбарян имел 812 часов налета, сообщила РИА Новости начальник
САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Второй пилот разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Сергей Гамбарян имел 812 часов налета, сообщила РИА Новости начальник
«Второй пилот Ан-148 Гамбарян Сергей Арсенович, 1973 года рождения, общий налет — 812 часов», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что общий налет часов Гамбаряна совпадает с налетом на Ан-148.
Ранее Воронова сообщила, что командир разбившегося самолета Валерий Губанов имел 5 тысяч часов налета, из них 2800 — на Ан-148.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
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