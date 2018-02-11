Авиакомпания «Россия» заявила, что не имеет отношения к состоянию Ан-148

Ранее региональные СМИ сообщали, что Ан-148 с регистрационным номером RA-61704 был передан «Саратовским авиалиниям» авиакомпанией «Россия» в рамках соглашения о сублизинге зимой 2016/2017.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.