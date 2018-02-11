Авиакомпания «Россия» заявила, что не имеет отношения к состоянию Ан-148
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Авиакомпания «Россия», около года назад передавшая «Саратовским авиалиниям» разбившийся в воскресенье самолет Ан-148, не имеет отношения к поддержанию его летной годности, сообщил РИА Новости представитель «России».
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