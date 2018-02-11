Появилась запись переговоров потерявших Ан-148 авиадиспетчеров
В сети появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые вызывают борт Саратов-703, но не получают ответа.
В сети появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые вызывают борт Саратов-703, но не получают ответа.
«Саратов-703, Москва все зовет и зовет», — говорит один из диспетчеров.
Сообщений о неисправности самолета от экипажа разбившегося самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703
«На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало», — сказала Петренко.
Она добавила, что криминалисты приступили к осмотру: разброс фрагментов самолета и тел погибших занимает большую территорию — радиус составляет не менее одного километра. Следствие рассматривает несколько версий крушения, среди которых человеческий фактор, погода и неисправность.
Ранее источник «Газеты.ру» сообщал, что пилот самолета Ан-148 рассказал авиадиспетчерам о неисправности и собирался совершить аварийную посадку в Жуковском. По данным РЕН ТВ, капитан судна отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью. Известно, что прошлогодняя проверка самолета показала нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС России опубликовало список находившихся на борту. Выживших в крушении Ан-148 нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. По данным ТАСС, в авиакатастрофе погибли трое детей и трое иностранных граждан.
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