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20:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилась запись переговоров потерявших Ан-148 авиадиспетчеров

В сети появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые вызывают борт Саратов-703, но не получают ответа.

Крушение Ан-148 в Подмосковье. Официальная информация
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11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Позже в Раменском районе Московской области были найдены обломки воздушного судна. На борту находился 71 человек.

«Саратов-703, Москва все зовет и зовет», — говорит один из диспетчеров.

Сообщений о неисправности самолета от экипажа разбившегося самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск не поступало, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

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Крушение Ан-148 в Подмосковье: открыта горячая линия

«На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало», — сказала Петренко.

Она добавила, что криминалисты приступили к осмотру: разброс фрагментов самолета и тел погибших занимает большую территорию — радиус составляет не менее одного километра. Следствие рассматривает несколько версий крушения, среди которых человеческий фактор, погода и неисправность.

Ранее источник «Газеты.ру» сообщал, что пилот самолета Ан-148 рассказал авиадиспетчерам о неисправности и собирался совершить аварийную посадку в Жуковском. По данным РЕН ТВ, капитан судна отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью. Известно, что прошлогодняя проверка самолета показала нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС России опубликовало список находившихся на борту. Выживших в крушении Ан-148 нет, для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. По данным ТАСС, в авиакатастрофе погибли трое детей и трое иностранных граждан.

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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
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