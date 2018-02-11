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20:49 (мск), источник: РИА Новости

Опознание тел погибших при крушении Ан-148 пройдет в Москве

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Опознание тел погибших при крушении самолёта в Раменском районе Подмосковья пройдет в Московском бюро экспертизы, сообщил в воскресенье РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Источник: РИА Новости

«В связи с трагедией в Раменском районе Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Процесс опознания тел погибших и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро экспертизы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «это то, что делает Москва, чтобы помочь своим коллегам из Московской области».

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