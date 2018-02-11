Опознание тел погибших при крушении Ан-148 пройдет в Москве
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Опознание тел погибших при крушении самолёта в Раменском районе Подмосковья пройдет в Московском бюро экспертизы, сообщил в воскресенье РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
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