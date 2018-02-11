Опознание тел погибших при крушении Ан-148 пройдет в Москве

«В связи с трагедией в Раменском районе Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Процесс опознания тел погибших и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро экспертизы», — сказал собеседник агентства.