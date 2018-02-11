Погоня как в фильмах: инспекторы догнали нарушителя только под Бельцами

Источник: Sputnik.md

Подозреваемый будет оштрафован за то, что не остановился по требованию инспекторов и за попытку бегства.

Журналистам в Таможенной службе сообщили что, машина ехала на высокой скорости, тем самым создавая опасные ситуации на дорогах.

В автомобиле обнаружили широкий ассортимент одежды (около 500 предметов), 15 комплектов автомобильных чехлов, электроинструменты и другое.

По предварительным данным, все эти товары должны были попасть к продавцам на севере страны.

Открыто уголовное дело по факту контрабанды в особо крупных размерах. Продолжается расследование. Виновным грозит тюремное заключение от трех до десяти лет.