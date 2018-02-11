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21:41 (мск), источник: Sputnik.md

Погоня как в фильмах: инспекторы догнали нарушителя только под Бельцами

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Инспекторы Таможенной службы Молдовы задержали мужчину 35 лет возле муниципия Бельцы. За ним гнались на протяжении пяти километров. Он подозревается в контрабанде одежды на сумму, превышающую 400 тысяч леев.

Источник: Sputnik.md

Подозреваемый будет оштрафован за то, что не остановился по требованию инспекторов и за попытку бегства.

Журналистам в Таможенной службе сообщили что, машина ехала на высокой скорости, тем самым создавая опасные ситуации на дорогах.

В автомобиле обнаружили широкий ассортимент одежды (около 500 предметов), 15 комплектов автомобильных чехлов, электроинструменты и другое.

По предварительным данным, все эти товары должны были попасть к продавцам на севере страны.

Открыто уголовное дело по факту контрабанды в особо крупных размерах. Продолжается расследование. Виновным грозит тюремное заключение от трех до десяти лет.

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