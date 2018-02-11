Погоня как в фильмах: инспекторы догнали нарушителя только под Бельцами
КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Инспекторы Таможенной службы Молдовы задержали мужчину 35 лет возле муниципия Бельцы. За ним гнались на протяжении пяти километров. Он подозревается в контрабанде одежды на сумму, превышающую 400 тысяч леев.
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