Найденный черный ящик разбившегося в Подмосковье Ан-148 находится в нормальном состоянии
Источник в оперативном штабе на месте ЧС заявил, что черный ящик передан на расшифровку.
Источник в оперативном штабе на месте ЧС заявил, что черный ящик передан на расшифровку.
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Состояние найденного одного из двух самописцев самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, по предварительной оценке, нормальное. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.
«Предварительно можно сказать, что внешнее состояние черного ящика нормальное. Он передан на расшифровку», — сказал собеседник агентства, отметив, что следов термического воздействия на нем не зафиксировано.
По его словам, поиски второго самописца продолжаются.
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