Найденный черный ящик разбившегося в Подмосковье Ан-148 находится в нормальном состоянии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Состояние найденного одного из двух самописцев самолета Ан-148 , разбившегося в Подмосковье, по предварительной оценке, нормальное. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно можно сказать, что внешнее состояние черного ящика нормальное. Он передан на расшифровку», — сказал собеседник агентства, отметив, что следов термического воздействия на нем не зафиксировано.