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21:56 (мск), источник: ТАСС

Найденный черный ящик разбившегося в Подмосковье Ан-148 находится в нормальном состоянии

Источник в оперативном штабе на месте ЧС заявил, что черный ящик передан на расшифровку.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Состояние найденного одного из двух самописцев самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, по предварительной оценке, нормальное. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Предварительно можно сказать, что внешнее состояние черного ящика нормальное. Он передан на расшифровку», — сказал собеседник агентства, отметив, что следов термического воздействия на нем не зафиксировано.

По его словам, поиски второго самописца продолжаются.

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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
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