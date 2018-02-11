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22:24 (мск), источник: РИА Новости

В Домодедово проводят внеплановые проверки

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ространснадзор, помимо авиакомпании «Саратовские авиалинии», после крушения ее самолета Ан-148 проведет внеплановую проверку аэропорта Домодедово, сообщил глава ведомства Виктор Басаргин.

Источник: РИА Новости
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«Ростарнснадзор в соответствии со своими полномочиями начал внеплановые проверки в двух федеральных округах. Прежде всего, это “Саратовские авиалинии”, территориальное управление занимается этим вопросом, а также внеплановая проверка по аэропорту Домодедово: все службы, кто принимал участие в подготовке, отправке данного борта, будут проверены по выполнению своих функций», — сообщил Басаргин.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
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