В Домодедово проводят внеплановые проверки

«Ростарнснадзор в соответствии со своими полномочиями начал внеплановые проверки в двух федеральных округах. Прежде всего, это “Саратовские авиалинии”, территориальное управление занимается этим вопросом, а также внеплановая проверка по аэропорту Домодедово: все службы, кто принимал участие в подготовке, отправке данного борта, будут проверены по выполнению своих функций», — сообщил Басаргин.