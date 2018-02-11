В Домодедово проводят внеплановые проверки

«Ростарнснадзор в соответствии со своими полномочиями начал внеплановые проверки в двух федеральных округах. Прежде всего, это “Саратовские авиалинии”, территориальное управление занимается этим вопросом, а также внеплановая проверка по аэропорту Домодедово: все службы, кто принимал участие в подготовке, отправке данного борта, будут проверены по выполнению своих функций», — сообщил Басаргин.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
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