Найден черный ящик Ан-148: рассматриваются все версии крушения

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшего по маршруту Москва-Орск, пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 километров от аэропорта «Домодедово»).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц». Рассматриваются все возможные версии происшествия.

На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.

Черный ящик обнаружен, поиски второго продолжаются

На месте катастрофы обнаружен бортовой самописец, рассказал начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин во время селекторного совещания. Место поисковых работ оцеплено.

Позднее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что обнаруженный «черный ящик» оказался параметрическим, то есть в нем содержатся данные о параметрах полета. Поиски второго самописца, по его словам, все еще продолжаются.

Обнаруженный на месте крушения «черный ящик» находится в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Сейчас на месте крушения работают 532 человека и более 100 единиц специальной техники, однако группировка будет увеличена по поручению главы МЧС Владимира Пучкова для помощи сотрудникам Следственного комитета. По данным следствия, разброс фрагментов самолета и тел погибших пассажиров занимает большую территорию, радиус составляет не менее одного километра.

Список погибших

МЧС России составило список погибших в авиакатастрофе. Согласно опубликованным данным, на борту самолета находились 71 человек, из них шесть членов экипажа. Как сообщили РИА Новости в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, все они погибли.

Почти все пассажиры были жителями Оренбургской области.

По информации властей Оренбургской области, среди погибших трое детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13 лет и самому младшему — 5 лет, заявили в правительстве региона.

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Представитель мэрии Орска сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились два иностранца — жители Швейцарии и Азербайджана. Представитель оперативного штаба на месте крушения также сообщал РИА Новости, что в разбившемся самолете находился гражданин Азербайджана. Община азербайджанцев Орска подтвердила гибель бизнесмена из Азербайджана на Ан-148.

Также, по данным региональных властей, на борту Ан-148 могла быть супруга экс-заместителя главы оренбургского города Орск Антонина Козупица.

В то же время житель Сочи Максим Коломейцев, планировавший отметить свой 37-й день рождения в Орске, рассказал, что чудом не попал на борт самолета, потерпевшего крушение. По словам Коломейцева, в воскресенье он планировал вместе с девушкой отпраздновать день рождения в Орске, откуда он родом и где сейчас живут его родители, там же Максим хотел забрать новый автомобиль, который должен был прийти в салон 10 февраля. Однако неделю назад из компании позвонили и сказали, что машина задерживается и будет в Орске только 18 февраля.

«В итоге я билеты все аннулировал, купил новые билеты, на 19 февраля, уже на рейс Сочи-Москва-Оренбург, оттуда друг встретит, потому что не было подходящего рейса. Потерял около 10 тысяч рублей, но я к этому нормально отношусь… О трагедии узнал, когда катался на лыжах на Красной Поляне, отмечал день рождения», — сообщил Коломейцев.

Для опознания тел потребуются экспертизы. Чтобы забрать биоматериалы у родных погибших при крушении самолета, в Орск в понедельник вылетит борт МЧС со специалистами, сообщил журналистам полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение для того, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте и максимально ускорить этот процесс. Завтра соответствующий борт МЧС со специалистами должен быть в Орске, эти работы будут на месте организованы», — сказал Бабич в эфире телеканала «Россия-24».

Правоохранители рассматривают все версии

Следователи сейчас выясняют, кто в Домодедово готовил к полету потерпевший катастрофу самолет Ан-148, допрашивают сотрудников аэропорта и диспетчерской службы.

Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий. Светлана Петренко Официальный представитель СК РФ

По данным СК, никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа разбившегося самолета Ан-148 не поступало. Прокуроры заявили, что самолет имел сертификат летной годности сроком до 1 июня.

В Саратовской транспортной прокуратуре РИА Новости заявили, что замечаний к состоянию рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 при проведении оперативного технического обслуживания в субботу не имелось. Техники, осматривавшие самолет, находились на его борту в момент катастрофы.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила, что второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян имел 812 часов налета, а командир разбившегося самолета Валерий Губанов — 5 тысяч часов налета, из них 2800 — на Ан-148.

Входящий в комитет Госдумы по транспорту и строительству депутат Александр Старовойтов (ЛДПР) сказал, что рано говорить о запрете эксплуатации модели самолета Ан-148, которую начали использовать в 2009 году, так как пока неизвестны причины авиакатастрофы.

Страховые выплаты — в кратчайшие сроки

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в кратчайшие сроки собирается провести все процедуры для организации страховых выплат после крушения Ан-148. Как сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, каждый пассажир разбившегося самолета был застрахован на 2 миллиона рублей.

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«Все, кто находился на борту самолета, были застрахованы. Это стандартное страхование: два миллиона рублей — страховая выплата и 25 тысяч по погребению. Плюс те, кто находился в командировках и члены экипажа — это еще дополнительно миллион рублей по линии фонда социального страхования», — сказал Топилин на селекторном совещании МЧС.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что по линии регионов России будут приняты дополнительные решения по выплатам родственникам погибших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил журналистам, что родственники погибших получат по миллиону рублей в качестве компенсации из бюджета Московской области.

Компания «АльфаСтрахование», где был застрахован упавший самолет, заявила, что готова незамедлительно выплатить родным погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье по 100 тысяч рублей в качестве предварительной выплаты.

В связи с авиакрушением работают «горячие линии». МЧС открыло горячую линию по телефону 8−800−775−17−17. Оперативный штаб работает в аэропорту Домодедово, открыта горячая линия по телефону: 8 (495)644−40−66. Телефон «горячей линии» авиакомпании «Саратовские авиалинии»: 8 (8452) 997−838, а контактный телефон для связи с «АльфаСтрахование» — 8 800 333 0 999.

Путин перенес поездку в Сочи из-за катастрофы

Президент РФ Владимир Путин перенес рабочую поездку, планировавшуюся в Сочи, из-за крушения самолета в Подмосковье и возможной необходимости координировать работу правительственной комиссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что запланированная на понедельник встреча Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве.

В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента

Очевидцы рассказали о моменте катастрофы

Очевидцы крушения самолета Ан-148 в Подмосковье рассказали РИА Новости, что видели и слышали в момент авиакатастрофы. Так, по словам продавца сельского магазина из близлежащего села Никитское, падение самолета сопровождалось громким звуком.

«Был громкий звук, я подумала, что-то на крышу свалилось, товары на полках задрожали», — сказала она.

Другая местная жительница, которая утверждает, что видела все своими глазами, заявила, что самолет развалился еще в воздухе. «Он упал на землю уже по частям», — сказала женщина.