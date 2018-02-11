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23:23 (мск), источник: РИА Новости

«Саратовские авиалинии» помогут доставить родных экипажа Ан-148 в Москву

САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. «Саратовские авиалинии» помогают родственникам погибших членов экипажа своего разбившегося самолета Ан-148 прибыть в Москву, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

Источник: РИА Новости

«Авиакомпания, безусловно, помогает, делает все возможное, чтобы доставить родственников в Москву», — сказала она.

Ранее Воронова сообщила, что среди шести погибших членов экипажа Ан-148 было четверо жителей Саратовской области.

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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
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