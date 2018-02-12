Офисное здание сгорело на улице Карла Маркса в Иркутске

— Техника не могла проехать в арку, предназначенную для легковых автомобилей, — рассказал Виталий Тряпичкин, руководитель тушения пожара. — Из-за плотной застройки была угроза распространения огня на соседние строения. Рукава прокладывали через пешеходные зоны, со второго этажа эвакуировали три газовых баллона, создававших угрозу взрыва.

Очевидцы выложили фотографии ЧП в соцсети. Жильцов из этого и соседнего дома эвакуировали, никто не пострадал. Последствия пожара ликвидируют до сих пор, из-за этого затруднено движение на улице Карла Маркса и Каландаришвили. По данным сервиса «Яндекс. Карты», автомобили двигаются там со скоростью всего лишь пять километров час.