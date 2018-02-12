Офисное здание сгорело на улице Карла Маркса в Иркутске
Пожар произошел ночью 12 февраля.
Пожар произошел ночью 12 февраля.
Поздней ночью 12 февраля в центре Иркутска начался пожар. Горело двухэтажное офисное здание на улице Карла Маркса. Увидев дым, горожане вызвали спасателей. Пламя, бушующее на крыше строения, тушили семь пожарных машин, площадь пожара составила более 100 квадратных метров.
— Техника не могла проехать в арку, предназначенную для легковых автомобилей, — рассказал Виталий Тряпичкин, руководитель тушения пожара. —
Очевидцы выложили фотографии ЧП в соцсети. Жильцов из этого и соседнего дома эвакуировали, никто не пострадал. Последствия пожара ликвидируют до сих пор,
Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам МЧС.
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