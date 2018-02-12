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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Офисное здание сгорело на улице Карла Маркса в Иркутске

Пожар произошел ночью 12 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Поздней ночью 12 февраля в центре Иркутска начался пожар. Горело двухэтажное офисное здание на улице Карла Маркса. Увидев дым, горожане вызвали спасателей. Пламя, бушующее на крыше строения, тушили семь пожарных машин, площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

— Техника не могла проехать в арку, предназначенную для легковых автомобилей, — рассказал Виталий Тряпичкин, руководитель тушения пожара. — Из-за плотной застройки была угроза распространения огня на соседние строения. Рукава прокладывали через пешеходные зоны, со второго этажа эвакуировали три газовых баллона, создававших угрозу взрыва.

Очевидцы выложили фотографии ЧП в соцсети. Жильцов из этого и соседнего дома эвакуировали, никто не пострадал. Последствия пожара ликвидируют до сих пор, из-за этого затруднено движение на улице Карла Маркса и Каландаришвили. По данным сервиса «Яндекс. Карты», автомобили двигаются там со скоростью всего лишь пять километров час.

Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

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