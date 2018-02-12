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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане водитель иномарки пытался протаранить трамвай

65-летний житель Набережных Челнов в воскресенье, 11 февраля, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на проспекте Мира.

В 14.08 он решил пересечь трамвайные пути, не обратив внимания, что в это время по рельсам движется многотонный трамвай.

Его иномарка «Джили Эмгранд» протаранила трамвай, 39-летняя вагоновожатая не смогла ничего предпринять для предотвращения столкновения.

Многотонная машина смяла иномарку, превратив ее в груду искореженного металла.

На место вызвали врачей. Медики диагностировала у водителя иномарки перелом ноги. С подозрениями на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга мужчину госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

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