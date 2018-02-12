Поезд столкнулся с автомобилем в Джизакской области
10 февраля 2018 года автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым поездом в Пахтакорском районе Джизакской области. Об этом сообщает
10 февраля 2018 года автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым поездом в Пахтакорском районе Джизакской области. Об этом сообщает
По данным МВД, инцидент произошел произошла на участке дороги «Янгиер-Чимкурган». Автотранспорт выехал на железнодорожный переезд.
Водитель автомобиля Х. Зоиров (1970 года рождения) погиб на месте аварии.
Пассажир автомобиля Ф. Тураев был госпитализирован.
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