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11:38 (мск), источник: Uzdaily.uz

Поезд столкнулся с автомобилем в Джизакской области

10 февраля 2018 года автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым поездом в Пахтакорском районе Джизакской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

По данным МВД, инцидент произошел произошла на участке дороги «Янгиер-Чимкурган». Автотранспорт выехал на железнодорожный переезд.

Водитель автомобиля Х. Зоиров (1970 года рождения) погиб на месте аварии.

Пассажир автомобиля Ф. Тураев был госпитализирован.

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