Под Волгоградом водитель «УАЗика» сбил скутериста и сбежал

Произошло ДТП в Котельниковском районе Волгоградской области 11 февраля примерно в 20.20. 26-летний скутерист ехал по переулку Донскому со стороны улицы Донской в сторону улицы Горького, когда его догнал «УАЗ».
Водитель внедорожника то ли не заметил двухколесника, то ли так разогнался, что не успел затормозить, но таки сбил скутериста. И вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшему, он еще и сбежал с места ДТП.
Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель скутера «Альфа» получил незначительные травмы, и смог самостоятельно добраться в больницу, где обратился за помощью. А виновника аварии сейчас разыскивают.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.