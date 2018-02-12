Под Волгоградом водитель «УАЗика» сбил скутериста и сбежал

Обычно мотоциклисты открывают сезон к маю, когда устанавливается сухая погода. Но некоторых волгоградских скутеристов не пугают ни снег, ни лед — у них сезон круглый год. Один их таких экстремалов все-таки попал в аварию. Впрочем, не по своей вине.