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18:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом водитель «УАЗика» сбил скутериста и сбежал

Обычно мотоциклисты открывают сезон к маю, когда устанавливается сухая погода. Но некоторых волгоградских скутеристов не пугают ни снег, ни лед — у них сезон круглый год. Один их таких экстремалов все-таки попал в аварию. Впрочем, не по своей вине.

Произошло ДТП в Котельниковском районе Волгоградской области 11 февраля примерно в 20.20. 26-летний скутерист ехал по переулку Донскому со стороны улицы Донской в сторону улицы Горького, когда его догнал «УАЗ».

Водитель внедорожника то ли не заметил двухколесника, то ли так разогнался, что не успел затормозить, но таки сбил скутериста. И вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшему, он еще и сбежал с места ДТП.

Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель скутера «Альфа» получил незначительные травмы, и смог самостоятельно добраться в больницу, где обратился за помощью. А виновника аварии сейчас разыскивают.

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