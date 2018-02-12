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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

51-летний курильщик сгорел на пожаре в Сергачском районе

Трагедия произошла минувшим вечером.

В Сергачском районе на пожаре погиб 51-летний мужчина. Трагедия произошла минувшим вечером в селе Камкино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило около десяти часов вечера.

— На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. В тушении пожара было задействовано 13 человек и четыре единицы техники, — рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров, дом сгорел полностью. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 51-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

По информации МЧС, в минувшие сутки в Нижегородской области произошло шесть пожаров. Один из них зарегистрирован в областном центре. Огнём поврежден один личный жилой дом и пять строений.

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