51-летний курильщик сгорел на пожаре в Сергачском районе

В Сергачском районе на пожаре погиб 51-летний мужчина. Трагедия произошла минувшим вечером в селе Камкино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило около десяти часов вечера.

— На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. В тушении пожара было задействовано 13 человек и четыре единицы техники, — рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров, дом сгорел полностью. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 51-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.