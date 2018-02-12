51-летний курильщик сгорел на пожаре в Сергачском районе
Трагедия произошла минувшим вечером.
Трагедия произошла минувшим вечером.
В Сергачском районе на пожаре погиб 51-летний мужчина. Трагедия произошла минувшим вечером в селе Камкино, сообщает
Сообщение о возгорании поступило около десяти часов вечера.
— На момент прибытия к месту вызова первых
Площадь пожара составила 48 квадратных метров, дом сгорел полностью. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 51-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
По информации МЧС, в минувшие сутки в Нижегородской области произошло шесть пожаров. Один из них зарегистрирован в областном центре. Огнём поврежден один личный жилой дом и пять строений.
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