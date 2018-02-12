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11:11 (мск), источник: Actualitati.md

Учительница ударила ученицу и получила срок

Учителя начальных классов столичного лицея Principesa Natalia Dadiani приговорили к 3 годам лишения свободы условно за то, что она ударила ученицу третьего класса. Преподаватель также была лишена права 7 лет работать в сфере образования.

Источник: Actualitati.md

Согласно приговору, который сохранила в силе Апелляционная палата Кишинева, Наталья Чернега была признана виновной в бесчеловечном и унижающем достоинство обращении.

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В марте 2015 года преподаватель ударила ученицу головой о школьную доску во время урока математики. Мать девочки утверждает, что та пришла домой с синяками и была госпитализирована в Муниципальную детскую больницу им. Валентина Игнатенко.

В приговоре также указано, что несколько родителей жаловались на Татьяну Чернегу администрации лицея.

Преподаватель настаивает на своей невиновности, утверждая, что ученица и ее родители солгали: «Все вы лжете, глядя в глаза. Я ее не ударила. Возможно, это фантазия девочки. Это сфабрикованное дело».

Приговор подлежит исполнению, но может быть обжалован в Верховном суде.

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