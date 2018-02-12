Учительница ударила ученицу и получила срок

Согласно приговору, который сохранила в силе Апелляционная палата Кишинева, Наталья Чернега была признана виновной в бесчеловечном и унижающем достоинство обращении.
В марте 2015 года преподаватель ударила ученицу головой о школьную доску во время урока математики. Мать девочки утверждает, что та пришла домой с синяками и была госпитализирована в Муниципальную детскую больницу им. Валентина Игнатенко.
В приговоре также указано, что несколько родителей жаловались на Татьяну Чернегу администрации лицея.
Преподаватель настаивает на своей невиновности, утверждая, что ученица и ее родители солгали: «Все вы лжете, глядя в глаза. Я ее не ударила. Возможно, это фантазия девочки. Это сфабрикованное дело».
Приговор подлежит исполнению, но может быть обжалован в Верховном суде.
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