Учительница ударила ученицу и получила срок

Источник: Actualitati.md

Согласно приговору, который сохранила в силе Апелляционная палата Кишинева, Наталья Чернега была признана виновной в бесчеловечном и унижающем достоинство обращении.

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В марте 2015 года преподаватель ударила ученицу головой о школьную доску во время урока математики. Мать девочки утверждает, что та пришла домой с синяками и была госпитализирована в Муниципальную детскую больницу им. Валентина Игнатенко.

В приговоре также указано, что несколько родителей жаловались на Татьяну Чернегу администрации лицея.

Преподаватель настаивает на своей невиновности, утверждая, что ученица и ее родители солгали: «Все вы лжете, глядя в глаза. Я ее не ударила. Возможно, это фантазия девочки. Это сфабрикованное дело».