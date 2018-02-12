В Тулуне мужчина вместо развода убил жену и скинул тело в колодец

Знакомство мужчины, который отбывал наказание в местах лишения свободы, с женщиной произошло через социальные сети в Интернете. Через непродолжительное время был оформлен брак, однако после освобождения супруги не смогли счастливо жить вместе и разъехались. В октябре 2016 года муж предложил встретиться в доме их знакомой. Супруги пили алкоголь, ссорились, мужчина приревновал жену к другому. Он нанёс молотком удар по голове женщине, а потом скинул тело головой вниз в колодец глубиною более 2,5 м. От полученных повреждений женщина скончалась. Вдовец-убийца похитил её золотые украшения и телефон.
В ходе предварительного и судебного следствия преступник не признавал лишь вину в хищении имущества убитой супруги, поясняя, что оно нажито совместно. Однако государственным обвинителем указанная версия была мотивированно опровергнута, с чем согласился и суд, назначив подсудимому наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда жалобы оставила без удовлетворения, а приговор суда без изменения.
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