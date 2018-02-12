Под Волгоградом внедорожник снёс ограждение и съехал в кювет: пострадали двое детей

11 февраля около 12.20 на 958 километре трассы Р-22 «Каспий» 63-летний водитель внедорожника «Митсубиси Паджеро Спорт» не справился с управлением, снёс дорожное ограждение и съехал в кювет.

— В результате ДТП две несовершеннолетние пассажирки автомобиля 6-ти и 9-и лет с травмами были госпитализированы в больницу, — уточнили у пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.