Под Волгоградом внедорожник снёс ограждение и съехал в кювет: пострадали двое детей
ДТП произошло в Городищенском районе.
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ДТП произошло в Городищенском районе.
11 февраля около 12.20 на 958 километре трассы Р-22 «Каспий» 63-летний водитель внедорожника «Митсубиси Паджеро Спорт» не справился с управлением, снёс дорожное ограждение и съехал в кювет.
— В результате ДТП две несовершеннолетние пассажирки автомобиля 6-ти и 9-и лет с травмами были госпитализированы в больницу, — уточнили у
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