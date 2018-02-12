Автомобиль сгорел утром 12 февраля в Лукоянове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Как отмечается в сообщении, информация о возгорании транспортного средства поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:40.