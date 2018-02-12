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12:01 (мск), источник: Newsroom24.ru

Автомобиль сгорел утром 12 февраля в Лукоянове

Сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.

Автомобиль сгорел утром 12 февраля в Лукоянове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Как отмечается в сообщении, информация о возгорании транспортного средства поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:40.

В результате пожара огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Площадь, пройденная огнем, составила два квадратных метра. В ликвидации возгорания были задействованы шестеро пожарных и две единицы техники.

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