Автомобиль сгорел утром 12 февраля в Лукоянове
Сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.
Сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.
Автомобиль сгорел утром 12 февраля в Лукоянове. Об этом сообщает
В результате пожара огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Площадь, пройденная огнем, составила два квадратных метра. В ликвидации возгорания были задействованы шестеро пожарных и две единицы техники.
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