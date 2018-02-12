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11:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Еманжелинске отсидевший экстремист преподавал детям ушу

ЕМАНЖЕЛИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. В Еманжелинске детским тренером по ушу работал человек, отсидевший больше трех лет по экстремистской статье. Прокуратура потребовала, чтоб мужчина прекратил занятия с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судимый южноуралец тренировал спортсменов в возрасте от 4 до 11 лет. Меж тем статья 351.1 Трудового кодекс РФ устанавливает для людей с уголовным прошлым ряд ограничений на работу с детьми.

Кроме того мужчина получал прибыль, но при этом не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Прокуратура возбудила административное дело по статье 14.1 КоАП РФ. Уточняется, что еманжелинец в ноябре 2013 года был приговорен судом к пяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным по части 1 статьи 30, статье 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти), по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Освободившись из мест лишения свободы в июле 2017 года, с декабря 2017 он стал проводить с детьми занятия по ушу.

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