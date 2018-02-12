В Еманжелинске отсидевший экстремист преподавал детям ушу
ЕМАНЖЕЛИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. В Еманжелинске детским тренером по ушу работал человек, отсидевший больше трех лет по экстремистской статье. Прокуратура потребовала, чтоб мужчина прекратил занятия с несовершеннолетними, сообщает
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