В Еманжелинске отсидевший экстремист преподавал детям ушу

Судимый южноуралец тренировал спортсменов в возрасте от 4 до 11 лет. Меж тем статья 351.1 Трудового кодекс РФ устанавливает для людей с уголовным прошлым ряд ограничений на работу с детьми.

Кроме того мужчина получал прибыль, но при этом не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Прокуратура возбудила административное дело по статье 14.1 КоАП РФ. Уточняется, что еманжелинец в ноябре 2013 года был приговорен судом к пяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным по части 1 статьи 30, статье 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти), по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).