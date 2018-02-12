Власти Башкирии организовали сбор пожертвований для родственников жертв авиакатастрофы в Подмосковье

«Государственным комитетом республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям организован сбор средств для родственников погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Перевести добровольные пожертвования можно на специальный счет», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства в понедельник.