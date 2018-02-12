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11:14 (мск), источник: Интерфакс

Власти Башкирии организовали сбор пожертвований для родственников жертв авиакатастрофы в Подмосковье

Уфа. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Башкирии открыт счет для перечисления денег в помощь семьям жертв авиакатастрофы в Московской области.

«Государственным комитетом республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям организован сбор средств для родственников погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Перевести добровольные пожертвования можно на специальный счет», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства в понедельник.

Реквизиты счета для сбора пожертвований указаны на сайте комитета.

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.

12 февраля в Оренбуржье объявлен днем траура.

Крушение Ан-148: хронология событий
Во время загрузки произошла ошибка.
07:12 (мск)© Ньюстюб
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