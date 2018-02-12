Власти Башкирии организовали сбор пожертвований для родственников жертв авиакатастрофы в Подмосковье
Уфа. 12 февраля.
Уфа. 12 февраля.
«Государственным комитетом республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям организован сбор средств для родственников погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Перевести добровольные пожертвования можно на специальный счет», — говорится в сообщении
Реквизиты счета для сбора пожертвований указаны на сайте комитета.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.
12 февраля в Оренбуржье объявлен днем траура.
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