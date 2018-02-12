Начальника волгоградского отделения почты подозревают в хищении пенсий

По данным следствия, в декабре 2017 года 33-летняя подозреваемая взяла из кассы своего отделения 500 тысяч рублей. Эти деньги лежали в сейфе в ее кабинете и предназначались для выплаты гражданам пенсий и различных пособий, уточняет СК. Факт хищения вскрыла внутренняя ревизия.
«Подозреваемая уже дала признательные показания и предпринимает меры к возмещению причиненного ущерба», — говорится в сообщении. В настоящее время, следователи проверяют, куда пропали еще 77 тысяч рублей, которые также лежали в сейфе начальника отделения почтовой связи.
Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.
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