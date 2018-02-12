Начальника волгоградского отделения почты подозревают в хищении пенсий

Источник: РИА Новости

По данным следствия, в декабре 2017 года 33-летняя подозреваемая взяла из кассы своего отделения 500 тысяч рублей. Эти деньги лежали в сейфе в ее кабинете и предназначались для выплаты гражданам пенсий и различных пособий, уточняет СК. Факт хищения вскрыла внутренняя ревизия.

«Подозреваемая уже дала признательные показания и предпринимает меры к возмещению причиненного ущерба», — говорится в сообщении. В настоящее время, следователи проверяют, куда пропали еще 77 тысяч рублей, которые также лежали в сейфе начальника отделения почтовой связи.