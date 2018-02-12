На Воронежском водохранилище снегоход ушел под лед
Вчера вечером, 11 февраля, на Воронежском водохранилище едва не утонул снегоход. Инцидент произошел в районе улицы Димитрова около 21 часа 30 минут.
Вчера вечером, 11 февраля, на Воронежском водохранилище едва не утонул снегоход. Инцидент произошел в районе улицы Димитрова около 21 часа 30 минут.
По словам очевидцев, провалившееся под лед транспортное средство сначала пытались вытащить руками, однако эти попытки не привели к успеху. В итоге снегоход пришлось привязывать к тросу и дергать. В операции по спасению машины из полыньи участвовали семь человек. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
Напомним, что два дня назад неподалеку от этого места под воду ушла иномарка. Машина выехала на лед, однако он не выдержал тяжести транспортного средства. Доставать автомобиль из воды пришлось при помощи спецтехники.
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