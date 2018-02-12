На Воронежском водохранилище снегоход ушел под лед

По словам очевидцев, провалившееся под лед транспортное средство сначала пытались вытащить руками, однако эти попытки не привели к успеху. В итоге снегоход пришлось привязывать к тросу и дергать. В операции по спасению машины из полыньи участвовали семь человек. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.