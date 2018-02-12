У воронежца нашли взрывоопасное вещество
Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения.
Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения.
Неприятная история произошла в поселке Воля Новоусманского района. Полицейские нагрянули в дом к 36-летнему мужчине. Во время обыска нашли некое сыпучее вещество
Экспертиза подтвердила: это взрывчатое вещество. Масса пороха составила более 700 граммов. Никаких документов на него, само собой, не было.
Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения за незаконное хранение пороха. Полиция напоминает, что те, кто добровольно сдает подобные вещества, освобождаются от уголовной ответственности.
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