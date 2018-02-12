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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

У воронежца нашли взрывоопасное вещество

Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения.

Неприятная история произошла в поселке Воля Новоусманского района. Полицейские нагрянули в дом к 36-летнему мужчине. Во время обыска нашли некое сыпучее вещество серо-зеленого цвета. Его происхождение мужчина никак не объяснил.

Экспертиза подтвердила: это взрывчатое вещество. Масса пороха составила более 700 граммов. Никаких документов на него, само собой, не было.

Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения за незаконное хранение пороха. Полиция напоминает, что те, кто добровольно сдает подобные вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

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