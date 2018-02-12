У воронежца нашли взрывоопасное вещество

Неприятная история произошла в поселке Воля Новоусманского района. Полицейские нагрянули в дом к 36-летнему мужчине. Во время обыска нашли некое сыпучее вещество серо-зеленого цвета. Его происхождение мужчина никак не объяснил.

Экспертиза подтвердила: это взрывчатое вещество. Масса пороха составила более 700 граммов. Никаких документов на него, само собой, не было.