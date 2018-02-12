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11:35 (мск), источник: Газета.Ру

На оранжевой ветке московского метро произошел сбой

На Калужско-Рижской линии метро произошел сбой в движении поездов, сообщается в твиттере метрополитена.

«10.20−10.35 Калужско-Рижская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по техническим причинам. Движение введено в график».

Очевидцы сообщили «Газете.Ru», что около 10.30 поезд 20 минут стоял на метро «Коньково».

Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии метро произошел сбой из-за упавшего пассажира.

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