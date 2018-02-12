​Скорая помощь в Екатеринбурге попала в ДТП

В 13:15 на улице Бисертская, 22 водитель автомашины скорой помощи ГАЗ-384064 — мужчина 1950 года рождения — при развороте вне перекрестка не предоставил преимущества в движении автобусу КАВЗ-4239−00 под управлением водителя 1984 года рождения, двигающемуся в попутном направлении, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.