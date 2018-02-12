Скорая помощь в Екатеринбурге попала в ДТП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ИА УралПолит.Ru. Водитель скорой помощи столкнулся с автобусом в Екатеринбурге. Пострадала пациентка.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ИА УралПолит.Ru. Водитель скорой помощи столкнулся с автобусом в Екатеринбурге. Пострадала пациентка.
В 13:15 на улице Бисертская, 22 водитель автомашины скорой помощи ГАЗ-384064 — мужчина 1950 года рождения — при развороте вне перекрестка не предоставил преимущества в движении автобусу КАВЗ-4239−00 под управлением водителя 1984 года рождения, двигающемуся в попутном направлении, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
В результате ДТП пассажирка ГАЗ — девушка 1990 года рождения — получила ушиб мягких тканей головы.
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