Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Актриса Светлана Иванова беременна
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Поклонники не узнали Кристину Орбакайте на новом снимке
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Собчак в эффектном платье с открытыми плечами пришла на концерт
Виктория Лопырева в белоснежном наряде сходила на футбол
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
11:21 (мск), источник: УралПолит.ру

​Скорая помощь в Екатеринбурге попала в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ИА УралПолит.Ru. Водитель скорой помощи столкнулся с автобусом в Екатеринбурге. Пострадала пациентка.

В 13:15 на улице Бисертская, 22 водитель автомашины скорой помощи ГАЗ-384064 — мужчина 1950 года рождения — при развороте вне перекрестка не предоставил преимущества в движении автобусу КАВЗ-4239−00 под управлением водителя 1984 года рождения, двигающемуся в попутном направлении, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В результате ДТП пассажирка ГАЗ — девушка 1990 года рождения — получила ушиб мягких тканей головы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Крушение Ан-148 попало на камеры видеонаблюдения
На месте крушения Ан-148 продолжаются поисковые работы
Американская фигуристка раскритиковала выступление Загитовой
Родченков назвал число «грязных» побед россиян в Сочи
СМИ изучили решение суда по делу гематолога Елены Мисюриной
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
Астрономы предсказали снижение солнечной активности
Россияне увеличили инвестиции в микрофинансовые организации
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Загитова принесла России первое серебро Олимпийских Игр В командном турнире фигуристов наша сборная финишировала второй
Авто
BMW покажет серийную версию X7 в ноябре Баварцы окончательно раскроют внешность своего самого большого внедорожника на автошоу в Лос-Анджелесе
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за внешности Иван предположил, что будет выглядеть нелепо в роли исторического персонажа
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь