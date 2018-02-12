Предъявлено обвинение южноуральцу, застрелившему специалиста охотнадзора

Напомним, вечером 10 февраля в лесу у станции Тумак Карталинского района было обнаружено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. По горячим следам полицейские задержали браконьера, которым оказался житель Карталов. Выяснилось, что егерь пытался задержать его за незаконную охоту, но был застрелен нарушителем.