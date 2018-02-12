Предъявлено обвинение южноуральцу, застрелившему специалиста охотнадзора
Следственный комитет по Челябинской области предъявил обвинение 47-летнему жителю Карталов Михаилу Поддубному по статье «Убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельность», сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
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