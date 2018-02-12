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11:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Предъявлено обвинение южноуральцу, застрелившему специалиста охотнадзора

Следственный комитет по Челябинской области предъявил обвинение 47-летнему жителю Карталов Михаилу Поддубному по статье «Убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельность», сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 10 февраля в лесу у станции Тумак Карталинского района было обнаружено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. По горячим следам полицейские задержали браконьера, которым оказался житель Карталов. Выяснилось, что егерь пытался задержать его за незаконную охоту, но был застрелен нарушителем.

Следствие еще продолжается, в суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

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