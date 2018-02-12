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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В соликамскую колонию пытались пронести мобильные телефоны в курице-гриль

Сотрудниками исправительной колонии № 1 ГУФСИН по Пермскому краю пресечена попытка передачи запрещенных предметов на территорию режимного учреждения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении досмотра передачи женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному, сотрудники колонии изъяли несколько куриц-гриль, начиненных запрещенными предметами. В птице обнаружено две пары наушников, шесть сотовых телефонов и столько же зарядных устройств. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.

Исправительная колония № 1 расположена в Соликамске, имеет строгий режим содержания.

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