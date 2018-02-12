В соликамскую колонию пытались пронести мобильные телефоны в курице-гриль
Сотрудниками исправительной колонии № 1 ГУФСИН по Пермскому краю пресечена попытка передачи запрещенных предметов на территорию режимного учреждения.
Сотрудниками исправительной колонии № 1 ГУФСИН по Пермскому краю пресечена попытка передачи запрещенных предметов на территорию режимного учреждения.
Как сообщает
Исправительная колония № 1 расположена в Соликамске, имеет строгий режим содержания.
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