В соликамскую колонию пытались пронести мобильные телефоны в курице-гриль

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении досмотра передачи женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному, сотрудники колонии изъяли несколько куриц-гриль, начиненных запрещенными предметами. В птице обнаружено две пары наушников, шесть сотовых телефонов и столько же зарядных устройств. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.



Исправительная колония № 1 расположена в Соликамске, имеет строгий режим содержания.

