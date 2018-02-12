На месте крушения Ан-148 продолжаются поисковые работы

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Сейчас спасатели МЧС проводят сплошное обследование территории на месте падения самолета. Зона поисков поделена на квадраты.

«На данный момент район крушения обследован беспилотниками, сейчас спасатели проводят сплошное обследование территории. Они выстроились в цепь и детально обследуют всю площадь», — рассказали в МЧС. На месте крушения Ан-148 работают 780 человек и 175 единиц техники, в том числе задействованы девять беспилотников.

Спасатели установили, что Ан-148 рухнул на 200 м севернее деревни Степановское, а обломки самолета разбросаны на площади 30 га.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Поисковые работы уже принесли первые результаты: найден черный ящик Ан-148. Он, по информации МЧС, в удовлетворительном состоянии. «РИА Новости» сообщало, что первый самописец обнаружили вчера — он записывал параметры полета воздушного судна. Однако «Интерфакс» передает, что первый бортовой самописец найден сегодня, а обнаруженный вчера предмет «не имел отношения» к черным ящикам.

Авиакатастрофа произошла вчера. Все находившиеся на борту самолета — 65 пассажиров и 6 членов экипажа — погибли. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, прокуратура начала проверку происшествия.

Власти Саратовской области выплатят по 1 млн руб. семьям четверых членов экипажа. Власти Москвы выплатят компенсацию родственникам 11 москвичей, находившихся на борту Ан-148. По словам мэра столицы Сергея Собянина, семьям погибших окажут «дополнительную единовременную помощь» и «адресную социальную поддержку», однако конкретные суммы не приводятся.

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