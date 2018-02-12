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Фоторепортажи
30Ситуация на месте крушение Ан-148
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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

На месте крушения Ан-148 продолжаются поисковые работы

На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в Раменском районе Московской области продолжаются поисковые работы. Спасательная операция завершена сегодня ночью.

Крушение Ан-148 в Подмосковье. Официальная информация
8-800-775-17-17«Горячая линия» по крушению самолета в ПодмосковьеПодробнее
8-495-983-79-01Справочная МЧС России
8-499-216-99-99Единый «телефон доверия» МЧС России
8-498-505-41-70«Телефон доверия» ГУ МЧС РФ по Московской области
8-3532-308-999«Телефон доверия» оперативного штаба МЧС по Оренбургской области
11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Позже в Раменском районе Московской области были найдены обломки воздушного судна. На борту находился 71 человек.
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Сейчас спасатели МЧС проводят сплошное обследование территории на месте падения самолета. Зона поисков поделена на квадраты.

«На данный момент район крушения обследован беспилотниками, сейчас спасатели проводят сплошное обследование территории. Они выстроились в цепь и детально обследуют всю площадь», — рассказали в МЧС. На месте крушения Ан-148 работают 780 человек и 175 единиц техники, в том числе задействованы девять беспилотников.

Спасатели установили, что Ан-148 рухнул на 200 м севернее деревни Степановское, а обломки самолета разбросаны на площади 30 га.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Новость
Как устроен черный ящик самолета. Все подробности

Поисковые работы уже принесли первые результаты: найден черный ящик Ан-148. Он, по информации МЧС, в удовлетворительном состоянии. «РИА Новости» сообщало, что первый самописец обнаружили вчера — он записывал параметры полета воздушного судна. Однако «Интерфакс» передает, что первый бортовой самописец найден сегодня, а обнаруженный вчера предмет «не имел отношения» к черным ящикам.

Авиакатастрофа произошла вчера. Все находившиеся на борту самолета — 65 пассажиров и 6 членов экипажа — погибли. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, прокуратура начала проверку происшествия.

Власти Саратовской области выплатят по 1 млн руб. семьям четверых членов экипажа. Власти Москвы выплатят компенсацию родственникам 11 москвичей, находившихся на борту Ан-148. По словам мэра столицы Сергея Собянина, семьям погибших окажут «дополнительную единовременную помощь» и «адресную социальную поддержку», однако конкретные суммы не приводятся.

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По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, искать останки погибших при крушении будут примерно неделю. «Вчера на место происшествия выехал директор нашего федерального центра судебно-медицинской экспертизы, был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около семи дней останки будут собираться», — приводит «Прайм» ее слова.

Что известно о крушении рейса Москва—Орск

Скворцова: поиск останков погибших пассажиров АН-148 продлится неделю
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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