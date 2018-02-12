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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Кореянке, пострадавшей при пожаре на Ольхоне, провели операцию

Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске прооперировали гражданку Кореи, которая пострадала во время пожара на Ольхоне. Напомним, ранним утром 28 января на острове загорелась турбаза. Два путешественника погибли, остальные выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Семь человек, среди которых четверо — из Южной Кореи, получили травмы.

Пятерых пострадавших, в том числе двоих корейцев, вертолетом медицины катастроф доставили на лечение в Иркутск. Один госпитализирован в Иркутскую областную клиническую больницу. Вторая пострадавшая с травмами позвоночника госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 3.

— Состояние пациентки, которой сделали операцию, удовлетворительное, она находится в отделении нейрохирургии, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. — Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме в соответствии с порядками и стандартами.

Напомним, 31 января 2018 года Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-Ен навестил соотечественницу, поблагодарив врачей и министра здравоохранения региона за профессионализм и чуткое отношение к пациентке.

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