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11:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге отправили за решетку грабителей бизнесменов

Их подельников еще судят.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум участникам преступной группы, которая грабила жителей Свердловской и Тюменской областей. Они получили по 7 лет колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО.

В августе-сентябре 2015 года злоумышленники спланировали нападение на бизнесвумен из Ревды, которая продавала ювелирные изделия. Однако преступление совершено не было — потерпевшую сопровождали и встречали ее знакомые, которые могли оказать сопротивление.

В этот же период подсудимые с другими участниками ОПГ ограбили работника фирмы, скупающей металлолом. Злоумышленники похитили более 10 миллионов рублей, применив насилие к потерпевшему.

Следует отметить, что уголовные дела в отношении еще шестерых участников ОПГ ранее были направлены в Центральный райсуд Тюмени и Приволжский окружной военный суд.

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