В Екатеринбурге отправили за решетку грабителей бизнесменов
Их подельников еще судят.
Их подельников еще судят.
Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум участникам преступной группы, которая грабила жителей Свердловской и Тюменской областей. Они получили по 7 лет колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в
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В этот же период подсудимые с другими участниками ОПГ ограбили работника фирмы, скупающей металлолом. Злоумышленники похитили более 10 миллионов рублей, применив насилие к потерпевшему.
Следует отметить, что уголовные дела в отношении еще шестерых участников ОПГ ранее были направлены в Центральный райсуд Тюмени и Приволжский окружной военный суд.
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