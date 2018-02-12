В Екатеринбурге отправили за решетку грабителей бизнесменов

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум участникам преступной группы, которая грабила жителей Свердловской и Тюменской областей. Они получили по 7 лет колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО.

В августе-сентябре 2015 года злоумышленники спланировали нападение на бизнесвумен из Ревды, которая продавала ювелирные изделия. Однако преступление совершено не было — потерпевшую сопровождали и встречали ее знакомые, которые могли оказать сопротивление.

В этот же период подсудимые с другими участниками ОПГ ограбили работника фирмы, скупающей металлолом. Злоумышленники похитили более 10 миллионов рублей, применив насилие к потерпевшему.