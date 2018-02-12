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11:30 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области убийцу-ревнивца посадили на 10 лет

Мужчина полностью признал свою вину.

Суд выяснил, что в ночь с 17 на 18 октября мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной. Между ними возникла ссора на почве ревности. Сожитель начал ее избивать. Он нанес женщине множественные удары по лицу и телу, потом начал ее душить. Омичка в итоге потеряла сознание, после чего мужчина ударил ее в грудь кухонным ножом.

Калачинский городской суд приговорил ранее судимого 35-летнего местного жителя по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также убийца должен будет выплатить 900 тысяч рублей родственникам погибшей в качестве возмещения причиненного морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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