В Омской области убийцу-ревнивца посадили на 10 лет

Суд выяснил, что в ночь с 17 на 18 октября мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной. Между ними возникла ссора на почве ревности. Сожитель начал ее избивать. Он нанес женщине множественные удары по лицу и телу, потом начал ее душить. Омичка в итоге потеряла сознание, после чего мужчина ударил ее в грудь кухонным ножом.