Казанский бизнесмен украл почти полмиллиарда рублей инвесторов
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Казанский бизнесмен с января 2011 по декабрь 2014 похитил свыше 430 млн рублей своих инвесторов.
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Казанский бизнесмен с января 2011 по декабрь 2014 похитил свыше 430 млн рублей своих инвесторов.
Как выяснили следователи ГСУ МВД по РТ, изначально учредитель фирмы в Высокогорском районе организовал производство композитов. Для расширения бизнеса инвесторы выделили ему средства под проценты.
Осознав, что больше денег ему не выделят, мужчина заключил контракт с иностранными фирмами на общую сумму свыше миллиарда рублей на поставку двенадцати производственных линий. Еще не запустив производство, он также заключил ряд контрактов на поставку продукции.
ГСУ МВД по РТ установило, что мужчина лишь делал вид, что занимается организацией производства. Он оплатил
Гендиректор предприятия не исполнил свои обязанности по возврату денег с иностранных счетов — за границей остались 362 миллиона рублей. Помимо этого, мужчина оформил и не выплатил кредиты на имя троих своих сотрудников на пять миллионов рублей.
Общая сумма ущерба, причиненная физическим и юридическим лицам, составила 443 миллиона 100 тысяч рублей.
Бизнесмена подозревают в четырех эпизодах мошенничества, а также в двух эпизодах по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».
56-летний казанец не признал свою вину и находится под подпиской о невыезде. Его дело передано в суд.
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