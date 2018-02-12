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11:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Стерлитамака

В Уфе задержаны двое мужчин, подозреваемые в похищении и убийстве 30-летнего жителя Стерлитамака, сообщили в пресс-службе республиканского следкома.

По соответствующим статьям (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено 11 февраля.

По версии следствия, сожительница убитого сообщила своему бывшему мужу, что тот ее бьет и украл сотовый телефон. 32-летний мужчина вместе со своим 30-летним другом приехали к нему домой, вывели потерпевшего из квартиры и положили в багажник автомобиля. Похитители привезли жертву в садовое товарищество «Мариинка» в Стерлитамаке, где избили и задушили тросом.

В ближайшее время в отношении подозреваемых будет решен вопрос о применении меры пресечения.

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