В Уфе задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Стерлитамака

По версии следствия, сожительница убитого сообщила своему бывшему мужу, что тот ее бьет и украл сотовый телефон. 32-летний мужчина вместе со своим 30-летним другом приехали к нему домой, вывели потерпевшего из квартиры и положили в багажник автомобиля. Похитители привезли жертву в садовое товарищество «Мариинка» в Стерлитамаке, где избили и задушили тросом.