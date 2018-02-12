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11:58 (мск), источник: АиФ Уфа

Тело пенсионера с ножевыми ранениями обнаружили в Башкирии

Подозреваемый в убийстве задержан.

В Башкирии задержали 49-летнего подозреваемого в убийстве человека, сообщает пресс-служба Следкома республики. Задержанный вину не признал.

В полицию 10 февраля сообщили об обнаружении во дворе дома по улице Достоевского в Мелеузе тела 67-летного хозяина с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 49-летний сосед пенсионера во время застолья изрезал тому шею, левое плечо и живот. От травм потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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