Тело пенсионера с ножевыми ранениями обнаружили в Башкирии
Подозреваемый в убийстве задержан.
Подозреваемый в убийстве задержан.
В Башкирии задержали 49-летнего подозреваемого в убийстве человека, сообщает
В полицию 10 февраля сообщили об обнаружении во дворе дома по улице Достоевского в Мелеузе тела 67-летного хозяина с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 49-летний сосед пенсионера во время застолья изрезал тому шею, левое плечо и живот. От травм потерпевший скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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