«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию Ан-148
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно прекратила использование самолетов Ан-148 после вчерашнего авиакрушения в Подмосковье.
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно прекратила использование самолетов Ан-148 после вчерашнего авиакрушения в Подмосковье.
«Руководством авиакомпания “Саратовские авиалинии” принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», — сообщает авиаперевозчик.
Также эксплуатантами Ан-148 на данный момент являются Минобороны, МЧС, специальный летный отряд «Россия» и авиакомпания «Ангара». Пока никто из них не отказался использовать такие самолеты.
Летевший в Орск Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение вчера в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа — погибли. К сегодняшнему утру спасательная операция на месте крушения Ан-148 была завершена, однако поисковая операция продолжается.
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