Казанец осужден за ложное сообщение о минировании полицейского отдела
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура поддержала обвинение в отношении 39-летнего казанца по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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