Казанец осужден за ложное сообщение о минировании полицейского отдела

Установлено, что в октябре утром пьяный мужчина из хулиганских побуждений позвонил на единый номер вызов экстренных служб 112 с сообщением о минировании отдела полиции «Савиново». Из-за этого личный состав пришлось эвакуировать, однако взрывных устройств на месте обнаружено не было.