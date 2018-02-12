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18:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанец осужден за ложное сообщение о минировании полицейского отдела

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура поддержала обвинение в отношении 39-летнего казанца по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в октябре утром пьяный мужчина из хулиганских побуждений позвонил на единый номер вызов экстренных служб 112 с сообщением о минировании отдела полиции «Савиново». Из-за этого личный состав пришлось эвакуировать, однако взрывных устройств на месте обнаружено не было.

Суд приговорил обвиняемого к году и шести месяцам ограничения свободы.

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