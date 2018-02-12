Калининградец прыгнул на ребенка в батутном центре и сломал ему ногу
Следственный комитет возбудил уголовное дело против калининградца, травмировавшего ребенка в батутном центре. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
Следственный комитет возбудил уголовное дело против калининградца, травмировавшего ребенка в батутном центре. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
По данным следствия, 22 октября минувшего года 35-летний калининградец находился в одном из батутных центров города. Он нарушил правила техники безопасности и прыгнул с одного батута на другой. Мужчина приземлился на 8-летнего мальчика и сломал ему ногу.
Уголовное дело против мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В случае, если его вина будет доказана, калининградцу грозит арест на срок до 6 месяцев, исправительные работы или штраф. Расследование уголовного дела продолжается.
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