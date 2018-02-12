Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный рассказал о третьем сезоне «Мажора»
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Ошибки родителей, которые портят осанку ребенка с детства
8 удивительных идей для декора стен
Все в сборе: Леонид Агутин поделился семейным фото
«Тяжело воспринимать себя в статусе легенды»Илья Лагутенко — о смысле существования группы «Мумий Тролль», уходе из нее друзей-музыкантов
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
22-летняя невеста погибла в катастрофе АН-148 перед свадьбой
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
Как пройдет свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл
Рудковская перевоплотилась в чирлидершу
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
18:37 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец прыгнул на ребенка в батутном центре и сломал ему ногу

Следственный комитет возбудил уголовное дело против калининградца, травмировавшего ребенка в батутном центре. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального СК.

Источник: Новый Калининград

По данным следствия, 22 октября минувшего года 35-летний калининградец находился в одном из батутных центров города. Он нарушил правила техники безопасности и прыгнул с одного батута на другой. Мужчина приземлился на 8-летнего мальчика и сломал ему ногу.

Уголовное дело против мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В случае, если его вина будет доказана, калининградцу грозит арест на срок до 6 месяцев, исправительные работы или штраф. Расследование уголовного дела продолжается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вечерний @Калининград: прочь из города, прочь из танцзала и с рынка тоже вон
Упавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю
Россиянка выиграла медаль Олимпиады для другой страны
СМИ оценили возможность богатейшего россиянина содержать страну
Птичий геноцид. Как природа отомстила китайцам за воробьев
Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»
Почему не надо бояться облысеть
Трансформация брака. Как изменятся формы совместной жизни
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День пятый: наши фигуристы завоевали серебро Главным событием дня на Играх в Пхенчхане стала серебряная медаль сборной России в командных соревнованиях по фигурному катанию
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь