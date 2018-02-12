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18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд продлил арест террористу, мастерившему бомбу для взрыва в Казанском соборе

Евгений Ефимов пробудет под арестом до 13 мая.

Источник: Reuters

Арест бывшему выпускнику одной из школ Северной столицы Евгению Ефимову, намеревавшемуся устроить взрыв в Казанском соборе, продлил Выборгский районный суд до 13 мая 2018 года.

Напомним, ФСБ России 18 февраля 2017 года сообщили о задержании семерых террористов. Они готовили в Северной столице серию взрывов в местах массового скопления людей, а одну из бомб смертник должен был взорвать в Казанском соборе в минувшее воскресенье. Во время литургии или Всенощного бдения, когда в храме больше всего верующих.

Среди задержанных оказался и 18-летний Евгений Ефимов. В суде молодой человек пояснил, что готовился взорвать Казанский собор. Должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и нашпиговать поражающими элементами. Как позже стало известно, гвоздями.

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