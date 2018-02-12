Суд продлил арест террористу, мастерившему бомбу для взрыва в Казанском соборе
Евгений Ефимов пробудет под арестом до 13 мая.
Евгений Ефимов пробудет под арестом до 13 мая.
Арест бывшему выпускнику одной из школ Северной столицы Евгению Ефимову, намеревавшемуся устроить взрыв в Казанском соборе, продлил Выборгский районный суд до 13 мая 2018 года.
Напомним, ФСБ России 18 февраля 2017 года сообщили о задержании семерых террористов. Они готовили в Северной столице серию взрывов в местах массового скопления людей, а одну из бомб смертник должен был взорвать в Казанском соборе в минувшее воскресенье. Во время литургии или Всенощного бдения, когда в храме больше всего верующих.
Среди задержанных оказался и 18-летний Евгений Ефимов. В суде молодой человек пояснил, что готовился взорвать Казанский собор. Должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и нашпиговать поражающими элементами. Как позже стало известно, гвоздями.
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