Суд продлил арест террористу, мастерившему бомбу для взрыва в Казанском соборе

Напомним, ФСБ России 18 февраля 2017 года сообщили о задержании семерых террористов. Они готовили в Северной столице серию взрывов в местах массового скопления людей, а одну из бомб смертник должен был взорвать в Казанском соборе в минувшее воскресенье. Во время литургии или Всенощного бдения, когда в храме больше всего верующих.