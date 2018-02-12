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18:38 (мск), источник: Фонтанка

«Невский проспект» вернули пассажирам

Час заняла у специалистов проверка бесхозного предмета, замеченного на центральной станции синей ветки петербургского метро днём 12 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе подземки, брошенные на «Невском проспекте» вещи признали безопасными и убрали с платформы. В 15.36 двери вестибюлей и переходы с зеленой ветки открыли для пассажиров. Поезда следуют по 2-й линии со всеми запланированными остановками.

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