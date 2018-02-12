Два волгоградских зэка, сидя в колонии, заработали на махинациях 2,4 миллиона рублей

С помощью смартфонов они искали в сети объявления о продаже запчастей на авто. Потом переадресовывали звонки клиентов на свои телефоны и от своего имени продавали запчасти. Когда получали аванс на банковскую карту, благополучно пропадали.
Обналичивали карты для заключенных их родные — жена Иванчука, проживающая в Николаевском районе и сестра Лисовицкого из Волжского. Так, с 20 сентября 2015 года по 27 апреля 2016 года банда обманула 141 клиента.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою вину преступники признали. Суд приговорил Иванчука к 5,5 годам лишения свободы, Лисовицкого — к 5 годам колонии строгого режима.
Приговорили и сообщниц: сестре Лисовицкого дали 2 года колонии общего режима, супруге Иванчука с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве — 1,5 года колонии общего режима. Но с учетом, что у обеих есть малолетние дети, женщинам дали отсрочку до исполнения младшим 14 летнего возраста, уточняют в областной прокуратуре.
Кроме того, по представлению прокурора троих должностных лиц ФКУ ИК № 5 Камышина привлекли к дисциплинарной ответственности.
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