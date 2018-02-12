Рейс из Узбекистана в Петербург экстренно сел в Самаре для спасения пассажира

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе самарского аэропорта, летевший из узбекского Ургенча HY 637 приземлился в Курумоче около 11 часов утра по местному времени. Капитан воздушного судна запросил внеплановую посадку из-за ухудшения здоровья пассажира. Забирать в больницу его не стали — медики оказали необходимую помощь на борту. Через два часа самолёт вылетел в Петербург.