Рейс из Узбекистана в Петербург экстренно сел в Самаре для спасения пассажира

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе самарского аэропорта, летевший из узбекского Ургенча HY 637 приземлился в Курумоче около 11 часов утра по местному времени. Капитан воздушного судна запросил внеплановую посадку из-за ухудшения здоровья пассажира. Забирать в больницу его не стали — медики оказали необходимую помощь на борту. Через два часа самолёт вылетел в Петербург.
В авиакомпании уточнили, что на борту кроме членов экипажа находились 143 человека. По информации онлайн-табло Пулково, в Петербурге самолет ждали с 11.40 утра. Вынужденная посадка отложила прилет на 3 часа 28 минут.
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