Как приостановка эксплуатации Ан-148 скажется на авиаперевозках?

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Самолет «Саратовских авиалиний» в момент падения был цел: он взорвался при ударе о землю. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Бортовые самописцы Ан-148 сильно повреждены, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки. Об этом ТАСС сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.

«Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию своего парка Ан-148 после крушения в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Перевозчик заранее принес извинения за корректировки в расписании авиарейсов, а также выразил соболезнования родственникам погибших в результате катастрофы.

В 2016 году «Саратовские авиалинии» взяли в субаренду у авиакомпании «Россия» пять самолетов «Ан-148». В парке перевозчика также значатся самолёты Як-42 и Embraer-190. Авиакомпания выполняет регулярные региональные рейсы.

Как приостановка эксплуатации скажется на компании и авиаперевозках в стране? Вот что говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

— Конечно, авиакомпания делала большую ставку на этот тип самолетов, они очень радостно принимали его в эксплуатацию и выстраивали свою бизнес-стратегию именно на самолете Ан-148. Сейчас без него им придется достаточно сложно, но в то же время и пытаться как-то через силу продолжать полеты на этом самолете после такой резонансной катастрофы было бы неразумно и неправильно.

Как минимум мы же прекрасно понимаем: подавляющее большинство пассажиров, которым предстояло лететь на самолетах этой авиакомпании, сейчас просто сдадут билеты. Поэтому для авиакомпании в первую очередь потеря — это сама катастрофа, а даже не сам факт приостановки эксплуатации самолетов.

— Как это скажется на перелетах по России? Говорят, что «Саратовские авиалинии» — важный игрок именно на региональном рынке?

— Действительно, «Саратовские авиалинии» — серьезный игрок на региональных маршрутах. Можно сказать, что эта авиакомпания относится к перевозчикам второго эшелона. Но в то же время я знаю, что доля этой авиакомпании в целом в объемах перевозок в России совершенно не значительна, поэтому большой проблемой это не вызовет. На каком-то первом этапе перехода, если эта авиакомпания быстро не восстановит свои полеты в нужном объеме, на отдельных направлениях возникнет дефицит, но рынок авиаперевозок так устроен, что пустота тут же заполняется другими авиакомпаниями.

Как только место освобождает какой-то перевозчик, его тут же занимают другие, которые с удовольствием заработают на выгодных маршрутах.

Инфографика Крушение самолета в Подмосковье

Борт разбился днем 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово». На месте крушения была обнаружена яма размером семь на четыре метра и глубиной 1,5 метра. Обломки самолета разбросаны на площади в 30 гектаров.

На месте крушения обнаружены два «черных ящика». По предварительным данным, они пригодны для расшифровки.



Следственный комитет рассматривает несколько версий авиакатастрофы — это погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. Член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник считает, что к падению самолета могли привести действия пилота:

— Во-первых, облачность: нижний край — 700 метров, верхняя граница — 3000. Самолет был на высоте 2000 метров примерно, в облаках, есть сильная турбулентность, в этот момент шел сильный снегопад. Следующая версия: если самолет каким-то образом снизился и потерял 300 метров высоты, в московской зоне это недопустимо, потому что в нижнем эшелоне мог быть другой самолет. Естественно, экипаж принимает экстренные меры, чтобы вернуться на исходную позицию полета и занять опять 1800 метров. Двигатели во взлетный режим, штурвал на себя, за несколько секунд, выскакивает на 1800 метров, и в этот момент что-то начинает происходить. А что может происходить? Подхват самолета, выхода на закритические углы, переворачивание самолета в продольном отношении и пикирование, которое приводит к тому, что скорость запредельная, от скоростного напора самолет начинает разваливаться в воздухе, этим можно объяснить, что останки людей и какие-то фрагменты частей самолета находили на удалении 1000−1200 метров.

— Говорят, что самолет падал целым.

Целым как? Ну, отлетел закрылок, отлетела какая-то дверь, люк оторвало, отлетело, это не говорит, что целая масса — два двигателя, шасси, кабины, хвостовое оперение — это все-таки компактное, все вместе ударилось о землю.

— В такой ситуации пилот может успеть что-то передать диспетчеру или уже в такой ситуации не до этого?

— Обязан был передать. Но если что-то произошло нештатное, и он эти 300 метров несанкционированно потерял, диспетчер его почему начал вызывать? Потому что он увидел, что самолет теряет высоту. А затем он поднялся на высоту 1800, чего он будет сообщать, что я, извините, потерял высоту 300 метров, а теперь набираю? Нет, конечно. Он пытался выправить эту ошибку, если она ошибка произошла, или это был бросок такой метеорологический. Хотя в такое время года таких турбулентных облаков не бывает, таких вот резких бросков, восходящих потоков. Другой причины развалить самолет в воздухе нет.

— Самописцы могут это подтвердить?

— Во-первых, на самописцах сразу будет видна скорость самолета, угол, отклонение рулей по экипажу. Даже если не будет речевого самописца, если его не найдут и не расшифруют, если в плохом состоянии будет, то по действию рулей, по тому, в каких критических ситуациях как был штурвал, насколько отдано, какие были движение штурвалом — все это записано, больше 150 параметров записано. Тогда те очевидцы, которые говорят, что они видели уже горящий падающий самолет, еще и с дымком, это как раз свидетельствует о том, что, скорее всего, пожара, может, и не было, а был обыкновенный помпаж, а помпаж — это такое явление, когда керосин поступает, а воздуха не хватает уже, этот керосин догорает снаружи.

Авиаэксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что причиной крушения Ан-148 точно нельзя назвать погодные условия:

«В этой ситуации можно сказать, что стало немножко яснее: это был не взрыв в воздухе, соответственно, исключается полностью возможность террористического акта. А так могло произойти любое: от отказа техники, до какой-то ошибки пилота. Вывод СКР сделан, скорее всего, на основании самого места катастрофы, где виден сам удар о землю, как разлетались осколки, также кадров, которые попали в сете, где камера слежения запечатлела именно сам момент столкновения самолета с землей. Там достаточно четко видно, что самолет не горит, и взрыв происходит именно на поверхности».

Погодные условия, с точки зрения авиации, были вполне приемлемыми, то есть условия были простыми, снег в данной ситуации мешать не мог, поэтому на погоду в этот раз грешить не придется.

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Как СКР удалось настолько быстро сделать вывод о том, что самолет упал целым и не горел при падении? Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что следователи могли поспешить с заявлением:

«По тому видео, которое показали, не видно, был ли это самолет полностью или какой-то фрагмент самолета, поэтому, я думаю, не надо было торопиться с этими разговорами. Судя по тому, что какой-то фрагмент, возможно, попал довольно крупный в объектив, и там дальше видно было, что он отскочил от земли, дальше траектория была со взрывом, но я повторяю, наверное, надо было еще подождать, потому что для Следственного комитета, пока еще расследование не закончилось, давать такие комментарии, наверно, было рановато. Но я не буду никого критиковать».

Судя по характеру обломков, которые сейчас на огромной территории, не реально, чтобы самолет при взрыве разбросал такие мелкие фрагменты на огромную территорию. То есть я бы еще подумал о том, что все-таки самолет начал разваливаться еще в полете, а какой-то фрагмент попал в объектив, вот то, что мы видели.