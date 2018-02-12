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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Следствие предъявило обвинение по делу о нападении на Фельгенгауэр

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции гражданину России и Израиля Борису Грицу по делу о нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РИА Новости представитель потерпевшей Сергей Бадамшин.

Источник: РИА Новости

«Следствие предъявило ему обвинение в окончательной редакции», — сказал адвокат. Он пояснил, что уведомление об окончании расследования еще не получал.

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Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, «имея умысел на убийство». Журналистка получила «резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева».

Напавший на Фельгенгауэр рассказал, что она преследовала его телепатически.

Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»

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