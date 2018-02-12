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18:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Уроженка Молдовы, скрывшаяся от полиции на родине, попалась на взятке в России

В России, Аткарском районе Саратовской области, 7 февраля задержали уроженку Молдовы, которая подозревается в покушении на дачу взятки.

Источник: Комсомольская правда

По информации местных правоохранителей, 49-летняя женщина пыталась подкупить начальника полиции ОМВД по Аткарскому району, предложив ему 2900 евро, однако страж порядка денег не взял, а подозреваемую задержали, сообщает atkarskuezd.ru.

За эти деньги правоохранители должны были не проводить проверку сведений о якобы причастности женщины к преступлению на территории Молдовы, за которое ей грозит длительное лишение свободы.

Предположительно, перед переездом в Аткарский район женщина продала недвижимость, поэтому у нее имелась столь крупная сумма в валюте.

В настоящий момент ведется расследование.

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