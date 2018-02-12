Уроженка Молдовы, скрывшаяся от полиции на родине, попалась на взятке в России
В России, Аткарском районе Саратовской области, 7 февраля задержали уроженку Молдовы, которая подозревается в покушении на дачу взятки.
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В России, Аткарском районе Саратовской области, 7 февраля задержали уроженку Молдовы, которая подозревается в покушении на дачу взятки.
По информации местных правоохранителей, 49-летняя женщина пыталась подкупить начальника полиции ОМВД по Аткарскому району, предложив ему 2900 евро, однако страж порядка денег не взял, а подозреваемую задержали, сообщает atkarskuezd.ru.
Предположительно, перед переездом в Аткарский район женщина продала недвижимость, поэтому у нее имелась столь крупная сумма в валюте.
В настоящий момент ведется расследование.
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